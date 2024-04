Black Legends - Le musical diffusé sur Culturebox dimanche 21 avril 2024 (vidéo)

Dimanche 21 avril 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le spectacle "Black Legends - Le musical" capté sur la scène de Bobino le 18 mars 2023.

Black Legends est une grande fresque musicale qui, en 36 tableaux, retrace presque un siècle de la musique afro-américaine : du Cotton Club, donc, à l’élection de Barack Obama en passant par l’avant-guerre et la lutte pour les droits civiques.

Neuf chanteurs, sept danseurs et six musiciens redonnent vie à ces époques et à ces artistes qui ont fait l’Histoire. Black Legends célèbre l’héritage de la musique afro-américaine, offrant un hymne à l’amour et à la différence.

Le spectacle a notamment reçu les « Trophée 2023 de la revue ou du spectacle musical » et « Trophée 2023 du collectif de spectacle musical », et sera de nouveau à Bobino du 8 mars 24 au 28 avril 2024.