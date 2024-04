Marseille accueille la flamme olympique, soirée spéciale sur France 2 mercredi 8 mai 2024

Mercredi 8 mai 2024 à partir de 20:45, France 2 proposera une soirée spéciale depuis Marseille présentée par Laury Thilleman, Laurent Luyat et Mohamed Bouhafsi.

Pour célébrer l'arrivée de la flamme olympique, France 2 vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.

Ce grand show réunira la musique et le sport : Laury Thilleman vous fera vivre l’événement en musique avec Soprano et Alonzo qui donneront un concert sur le Vieux-Port, Laurent Luyat accueillera également en plateau des sportifs et artistes de tous horizons et Mohamed Bouhafsi sera au cœur du public pour vous faire vivre l’ambiance de cette journée historique.

À l'issue du show, le ciel marseillais s'illuminera aux couleurs d'un feu d'artifice magistral.

Retransmise par France Télévisions, cette grande soirée sera l'occasion de rassembler les Français, de créer des souvenirs inoubliables et de célébrer les valeurs fondamentales de l'olympisme !