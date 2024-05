« Biographie : un jeu » avec Isabelle Carré et José Garcia à revoir sur France 2 lundi 6 mai 2024

Lundi 6 mai 2024 à 23:20, juste après La Nuit des Molières, France 2 vous proposera de voir ou de revoir « Biographie : un jeu », une pièce de théâtre de Max Frisch avec Isabelle Carré et José Garcia.

Au Théâtre du Rond-Point, Isabelle Carré et un José Garcia inattendu offrent une interprétation sans faille de la pièce de Max Frisch. Pour une tragi-comédie qui penche vers la philosophie.

L'histoire en quelques lignes...

Et s’il pouvait, à 50 ans, rejouer sa vie, les grandes scènes de sa vie, en modifier un geste, un mot, en déjouer le cours, et surtout éviter une rencontre, celle d’Antoinette, miracle et cauchemar de son existence. C’est la règle de ce jeu : réécrire sa biographie. Reprendre et corriger, revenir dans le temps, le suspendre, faire d’autres choix, prendre d’autres voies.

Rêve ludique ou polar noir, joyeuse machination, Biographie : un jeu mine le champ des possibles et transforme la vie en incertain puzzle de choix, désirs, pulsions ou lâchetés raisonnables.

Frédéric Bélier-Garcia signe la mise en scène de cette partie d’échecs féroce et drôle. Succès prodigieux.

Aujourd’hui, il s’empare à nouveau de la comédie vertigineuse, labyrinthe de mises en abyme, pour y faire souffler l’air vif amer du présent.