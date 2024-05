Le concert de Vaiteani à Tahiti diffusé sur Culturebox lundi 13 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de voyager dans l'archipel musical du groupe Vaiteani avec leur concert capté en février 2023 à Tahiti.

Le nouveau spectacle des Vaiteani est fort en émotions. On voyage dans l’archipel musical du groupe de pop folk polynésienne qui nous invite autant à l’intériorisation qu’à danser avec toujours la voix de Vaiteani comme océan pour lier toutes ces îles.

Écouter les Vaiteani, c'est comme voir de la neige tomber sur un lagon. C’est inattendu, et beau. Avec leur premier album sorti en 2017, ils ont pu faire découvrir leur monde : des chansons folk en tahitien et en anglais, loin de tout cliché. Un timbre de voix et des mélodies dont il est impossible de douter de la sincérité. Des textes forts mis en valeur par des arrangements qui rappellent la dentelle des élégantes robes que porte la chanteuse lors de ses concerts. Leur passage remarqué à l'Olympia en 2018 a montré que le couple savait partager son univers avec un public, souvent conquis dès les premières notes.

Aujourd’hui, les Vaiteani évoluent et font glisser leur « folk polynésien » originel sur les sentiers de la pop fluorescente et de l’électro fine. Une transposition accomplie avec beaucoup de grâce qui demeure fidèle à l’ADN du duo. Sans oublier Luc, qui passe du ukulele à la guitare électrique ou au balafon, alors que Cédric est le maître du rythme et des machines.

Fort de plus de 150 dates de concert et des passages remarqués lors de festivals (Francofolies de Nouvelle-Calédonie, Printemps de Bourges, Brive Festival), les concerts des Vaiteani ne font que s’épanouir un peu plus à chaque fois.