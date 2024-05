Mariés au premier regard - 10ème épisode lundi 20 mai 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 20 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera le 10ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 10

Dans cet épisode, deux couples vont se faire face à Gibraltar. Ils n'auront que quelques minutes pour se décider à se marier ou non au premier regard. Deux couples remplis d'espoirs mais aussi de doutes. Deux mariages sous pression, deux premiers regards mais une seule issue heureuse parce que l'un de ces deux couples fera le choix incroyablement difficile de se dire non.

Le premier couple que nous retrouverons à Gibraltar, c'est Laurie, célibataire drôle et spontanée, et Jean-Nicolas à la recherche d'une fille pétillante et pleine de vie qui a toujours choisi ses partenaires uniquement sur des critères physiques. Une rencontre qui promet d'être explosive... Laurie parviendra t-elle à gérer ses émotions sans se réfugier dans l'humour ? Jean-Nicolas réussira t-il à ne pas être décontenancé par cette femme si différente de toutes celles qu'il a connues ? Pendant que les familles font connaissance, sur la route qui l'emmène vers son mariage, Laurie affiche une fausse décontraction. Cette angoisse qui la consume va t-elle complètement la bloquer et l’empêcher de dire oui à Jean-Nicolas ?

Nous retrouverons Raphaël et Ludivine a un moment critique de leur lune de miel. Leur histoire avait démarré comme dans un rêve mais, malgré leur complicité évidente, une discussion où Raphaël justifiait son célibat depuis 6 ans a inquiété Ludivine. Incapable de garder ses états d'âme pour elle, Ludivine a besoin d'explications claires et franches. Cette discussion qu'elle va avoir avec Raphaël apaisera t-elle ses craintes ou creusera t-elle un fossé entre eux ? Ludivine fera appel à Estelle, l'expert de l'émission pour tenter d'y voir plus clair. Forte des conseils d'Estelle, Ludivine saura -t-elle prendre le recul nécessaire et se montrer moins entière pour sortir son couple de l'impasse ?

Pour Tracy et Flo, l'expérience Mariés au premier regard semble avoir tenu toutes ses promesses. Très amoureux, ils ont réussi en l'espace de quelques semaines à se faire de la place dans la vie l'un de l'autre et à trouver un équilibre entre rires, fêtes et les moments tendres et sérieux. Ils vont bientôt faire face aux experts pour le bilan de leur expérience. Mais avant cette rencontre où ils décideront de rester mariés ou pas, il reste une étape très importante et surtout très symbolique à franchir pour Tracy. À liège, en Belgique, ils vont retrouver sur sa péniche le père de Tracy qu'ils n'ont pas revu depuis leur mariage. Ils se rendront ensuite à Paris pour le bilan avec les experts qui va tout changer pour eux...

Alors qu'ils vivaient un début de mariage idyllique et une lune de miel à la fois tendre et intense, la belle histoire entre Alice et Florian menace de tourner court. Malgré les sentiments très forts qu'ils ont développés, une somme de petits détails a déstabilisé Florian. La situation a dégénéré au point qu'ils sont rentrés chacun de leur côté sans certitude de se revoir. Leur amour sera t-il assez fort pour surmonter ces petites différences ? Depuis leur retour, Tracy n'a aucune nouvelle de Florian, une situation qu'elle vit très mal. Très inquiet des proportions dramatiques de cette première querelle, Gilbert va intervenir auprès des jeunes mariés qu'un gouffre sépare désormais.

Le deuxième couple que nous retrouverons à Gibraltar, c'est Romain qui désormais est face à son destin avec Clémence. La cérémonie ne s'est pas déroulée comme prévue prenant au dépourvu Clémence et tous les invités présents au mariage. Romain a souhaité s'isoler avec Clémence sans que personne ne comprenne pourquoi. Une discussion qui sera interminable pour les membres de chaque famille qui se posent énormément de questions sur la suite de la cérémonie. Romain et Clémence vont-ils se dire oui ou est-ce qu'ils vont renoncer à ce mariage ?

Quel couple ne va pas se marier à Gibraltar ? Laurie et Jean-Nicolas ou Romain et Clémence ? Vous le saurez dans la seconde partie de cet épisode et vous découvrirez les réactions des familles.