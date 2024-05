Mariés au premier regard - 11ème épisode lundi 27 mai 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 27 mai 2024 à 21:10, M6 diffusera le 11ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 11

À Gibraltar, Jean-Nicolas et Laurie se sont dits oui lors d'une cérémonie à haute tension. Jean-Nicolas, habitué à se baser sur des critères physiques pour choisir ses partenaires attendait l'approbation de son frère Philippe pour prendre cette décision si importante. Habituée à se cacher derrière une attitude de bonne copine, à cacher ses émotions derrière l'humour et une fausse désinvolture, Laurie a enchaîné les maladresses lors de sa rencontre avec Jean-Nicolas. Pourtant, même s'il n'a pas eu de coup de cœur physique pour la jeune femme, Jean-Nicolas est tombé sous le charme de sa personnalité solaire et pétillante. Sentant la jeune mariée très stressée et redoutant que Jean-Nicolas interprète mal son attitude, Gilbert est intervenu sans attendre juste avant la traditionnelle séance photo, une première dans l'expérience...Grâce à ses conseils, Laurie sera-t-elle plus à l'aise avec cet inconnu qui est devenu son mari ? Au cours de la séance photo, ils vont échanger leurs premiers baisers. Les jeunes mariés vont continuer à se découvrir dans la voiture qui les emmène sur le lieu de la réception donnée en leur honneur et Jean-Nicolas qui rêve d'une femme de caractère ne va pas être déçu ! Moins intimidée, Laurie va se dévoiler peu à peu, rassurée que sa personnalité hyperactive et spontanée plaise à son mari. Mais en retrouvant leurs invités ses peurs et ses attitudes maladroites ne vont-elles pas reprendre le dessus ? Ses proches sont inquiets...

Nous retrouverons Ludivine et Raphaël qui étaient dans une impasse quelques jours après leur mariage à Gibraltar. Blessée dans son orgueil, Ludivine n'a pas réussi a passer outre la petite phrase de Raphaël et la situation s'est envenimée jusqu'à un point de non retour. À Malte, leur voyage de noces touche à sa fin et ils se préparent à revenir en France dans une ambiance glaciale. Depuis leur repas de la veille, les deux jeunes mariés ne s'adressent plus la parole. Devant l'incapacité de Ludivine et Raphaël à communiquer et pour leur redonner une chance de repartir sur de bonnes bases, Estelle va les attendre à leur arrivée à l'aéroport. Pour l'expert, c'est une situation d'urgence et les laisser repartir chacun de leur côté c'est prendre le risque que cette situation entre eux se fossilise. Face à Estelle, Ludivine et Raphaël vont exprimer leur ressenti pour tenter d'apaiser la situation. Suivant les conseils d'Estelle, ils prendront ensuite le temps de la réflexion chacun de leur côté. À la veille du bilan de leur expérience avec Gilbert et Estelle, Ludivine a plus que jamais besoin des conseils de sa meilleure amie Jessica. Puis ce sera le départ pour Paris et ce bilan. Des milliers de questions se bousculent dans la tête de Ludivine et la plus angoissante de toutes : quelle décision Raphaël va t-il prendre ? Resté marié ou mettre un terme à leur histoire ?

Depuis que Marie a posé les yeux sur Jérémy à Gibraltar, elle est comme transformée. De son côté, Jérémy a besoin de plus de temps que sa femme pour affirmer ses sentiments. Depuis que Marie a avoué à Jérémy ses sentiments et le coup de foudre ressenti à Gibraltar, ses dernières barrières sont tombées : elle est amoureuse et ne s'en cache plus. Ce qu'elle éprouve pour Jérémy est si fort que l'idée de le quitter lui est insupportable. L'heure de la séparation est pourtant arrivée devant rentrer à Biarritz pour reprendre le travail, Marie doit quitter Darla plus tôt que son mari. Depuis leur voyage de noces, Marie et Jérémy ont repris leurs vies : elle à Biarritz dans le café où elle travaille et lui à Bordeaux où il est marbrier. Ce sont quelques jours de séparation bien difficiles à accepter pour les jeunes mariés. Ils vont donc se retrouver très vite chez Jérémy près de Bordeaux. Comment va se dérouler ce week-end tant attendu ? L'issue promet un rebondissement inattendu...

Nous retrouverons Alice et Florian a un tournant de leur mariage. Alors qu'ils vivaient un amour sans nuages depuis leur union, l'inimaginable s'est produit lors de leur dernier dîner de lune de miel. Un simple détail qui a complètement fait dérailler leur couple au point que les jeunes mariés sont rentrés en France chacun de leur côté sans certitude de se revoir. L’intervention de Gilbert leur a permis de prendre du recul et de réaliser qu'ils étaient en train de gâcher la plus belle et intense des histoires d'amour. Leur amour sera t-il plus fort que cette terrible dispute qui a failli les séparer ? Quelques jours après leur discussion avec Gilbert, les tensions entre Alice et Florian se sont un peu apaisées même s'ils ne se sont toujours pas revus depuis leur séparation brutale à l'aéroport. Alors qu'elle avait décidé de ne pas faire le premier pas, Alice va envoyer une photo à Florian pour renouer le dialogue. Quelques jours plus tard, ils vont enfin de retrouver chez Florian. Comment vont se passer leurs retrouvailles ? C'est maintenant que tout va se jouer pour Alice et Florian, le moment où ils vont revenir sur le sujet de leur dispute. Ils vont devoir choisir entre pardonner, avancer et considérer cette première dispute comme un mal nécessaire pour comprendre leur fonctionnement ou bien ressasser leurs différences d'opinion. Sauront-ils s'écouter et faire de leurs différences un atout ?