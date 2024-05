"Familles nombreuses : la vie en XXL" de retour sur TF1 mercredi 19 juin 2024

Après une interruption de deux mois, l'émission "Familles nombreuses : la vie en XXL" sera de retour en quotidienne sur TF1 à partir du mercredi 19 juin 2024.

Diffusée du lundi au vendredi à partir de 17:30 sur TF1, l'émission "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit le quotidien exceptionnel de plusieurs familles nombreuses.

Après 8 semaines d'interruption en raison de la diffusion de la quotidienne de "Secret Story", "Familles nombreuses : la vie en XXL" sera de retour sur TF1 à partir du mercredi 19 juin 2024

TF1 reprendra le rythme de diffusion habituel avec à 17:30 la rediffusion de l'épisode de la veille et à 18:00 la diffusion de l'épisode inédit du jour.

Que va t-il se passer dans les prochains épisodes ?

La saison 8 va se poursuivre avec le mariage Céline et Clément Baudrand, une soirée fabuleuse pour les Romero et Souad (alias Sousou) qui va partager la scène avec son idôle Patrick Sébastien, la rencontre de trois familles qui participent à l'émission, les Boissebot, les Baudrand et les Philippe qui vont réunir 21 enfants sous le même toit...

Sans oublier Mélanie et Franck Gonzalez de retour de leur voyage au Maroc et qui viennent de fêter l'anniversaire de la petite Cléo, les Gayat et l'ouverture de leur institut de beauté, Ludovica et Grégory Tuzzoli qui viennent tout juste d'emménager dans leur nouvel appartement, Gérome Blois qui poursuit les préparatifs de l'anniversaire surprise de sa femme sans oublier les Jean-Zéphirin et les Esposito.

Vous retrouverez également les nouvelles familles qui viennent tout juste d'arriver dans l'émission : les Philippe, les Féliciens, les Elah, les Fernandes de Bagnolo et les Cortez.