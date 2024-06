Mariés au premier regard - 12ème épisode lundi 3 juin 2024 sur M6, voici ce qui va se passer... (vidéo)

Lundi 3 juin 2024 à 21:10, M6 diffusera le 12ème épisode de la 8ème saison inédite de "Mariés au premier regard". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Les célibataires de cette 8ème saison de "Mariés au premier regard" sont de véritables héros. Des héros de l’amour, de la résilience, de la vie, du lâcher prise…

Pour ces célibataires, le trop ou le pas assez d’amour est l’élément qui a convaincu les experts de l'émission de les choisir.

Entre décisions radicales, sentiments extrêmes et décisions surprenantes, ces héros vont vous surprendre tout autant que leur futur conjoint.

Cette nouvelle saison est la saison des coups de cœur, des coups de folies, des coups de poker mais aussi des coups durs… car un célibataire dira non à la cérémonie de mariage.

Épisode 12

Après leur réception, Laurie et Jean-Nicolas s'envolent pour Bilbao pour se découvrir. Ils vont commencer leur road trip dans le plus grand désert d’Europe, presque à la belle étoile, dans une bulle à des dizaines de kilomètres de la première ville. Tout est réuni pour qu'ils passent un moment d'exception. Mais le lendemain matin, la bonne humeur de Laurie a laissé place à un silence étrangement pesant... Après quelques échanges au petit-déjeuner, le malaise ne fait que s'intensifier sans que Jean-Nicolas ne s'explique les raisons de ce retournement de situation. Pourquoi Laurie, d'ordinaire si pleine de vie semble t-elle si mutique et fuyante ? Ne comprenant absolument pas les raisons de ce changement, Jean-Nicolas est déstabilisé par l'attitude de Laurie qui semble fermée, plus hostile que la veille. Il espère que leur passion commune des grands espaces et des randonnées très sportives va leur permettre de retrouver leur complicité de la veille. De son côté, Laurie va s'isoler pour appeler sa meilleure amie Florine et lui confier son mal-être. Après cet appel, Laurie est bien décidée à crever l’abcès et la discussion qu'elle va avoir avec Jean-Nicolas lors du dîner risque d'être très tendue... Après leur retour en France, Gilbert ira à la rencontre de Jean-Nicolas pour discuter de son état d'esprit. Laurie, elle, prendra conseil auprès de ses amies avant de prendre la décision de rejoindre Jean-Nicolas à Bordeaux pour des retrouvailles qui vont prendre un tour inattendu pour le jeune homme...

Depuis leur mariage, Marie et Jérémy vivent un bonheur sans nuage. Pourtant, ils ne semblent pas complètement avancer au même rythme : la jeune femme étant persuadée d'avoir épousé l'homme de ses rêves alors que Jérémy se montre un peu plus prudent. De retour en France, incapables de rester séparés ils se retrouvent dès que possible. Marie vivant à plus de 200 kilomètres de chez Jérémy, faire coïncider leurs agendas pour passer du temps ensemble n'est pas évident. Cet éloignement qu'ils espèrent temporaire ne les empêchent pourtant pas de vivre leur relation intensément. Dans cet épisode, Jérémy va se rendre à son tour chez Marie à Biarritz. La jeune femme espère que Jérémy va tomber sous le charme de sa ville afin qu'il vienne s'y installer à ses côtés. Marie est si heureuse de le recevoir qu'elle a tout prévu pour lui faire plaisir sans se douter que ses attentions ne vont en fait pas enchanter Jérémy... Alors que rien ne le laissait présager, leur histoire va basculer après un déjeuner avec leurs mères respectives... Le monde de Marie va s'écrouler.

Nous retrouverons Alice et Florian à un tournant de leur histoire. Alors qu'ils s'aimaient passionnément depuis le premier jour, une terrible dispute a tout remis en cause mettant quasiment un terme à leur mariage. Après l'intervention de Gilbert, ils ont pris du recul et réalisé que leur amour était plus fort que tout. Alice a alors fait le premier pas et si les amoureux étaient heureux d'être réunis, leurs retrouvailles un peu sur la retenue a trahi leur peur que la situation dérape a nouveau. Retrouveront-ils la passion du début alors qu'ils vont devoir faire dans cet épisode, devant les experts, le choix de rester mariés ou de divorcer... Les images que les experts vont leur montrer lors du bilan vont les choquer et les faire réagir, un passage obligé pour sceller leur union à jamais.

Le 13ème et dernier épisode de la saison sera diffusé lundi 10 juin 2024 sur M6.