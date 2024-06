"Le Golden Bachelor" arrive sur M6 jeudi 27 juin 2024 avec Stéphane Rotenberg

Jeudi 27 juin 2024 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de découvrir "Le Golden Bachelor", une émission dans laquelle Landry, un sénior de 60 ans, va tenter de retrouver l'amour.

À l’heure où les seniors se montrent sans artifices et assument leur âge, cette émission leur propose de retrouver l’amour et prouver qu’après 60 ans la séduction existe belle et bien. Une ode à l’amour et un pied de nez aux diktats !

Vous allez rencontrer un Bachelor mature, sage, qui s’est bonifié avec le temps ! Il a la soixantaine et cherche l’amour avec une femme de son âge. Vous allez aussi découvrir des femmes accomplies, indépendantes qui savent ce qu’elles veulent. Elles sont bien décidées à tomber amoureuses, quoi qu’il en coûte. Le maître-mot : il n’est jamais trop tard pour (re)trouver l’amour !

Landry... Le Golden Bachelor

Landry est tout jeune lorsqu’il rencontre pour la première fois le grand amour : à 21 ans, il fait la connaissance de sa future épouse, celle qui va le pousser à se dépasser et à vouloir donner davantage de sens à sa carrière. Il se marie, fonde une famille, et décide de créer sa première entreprise à 31 ans, s’ensuit une longue carrière d’entrepreneur. Malheureusement, alors père de deux fils de 7 et 13 ans et d’une fille de 2 ans, il se retrouve veuf du jour au lendemain, et seul pour gérer à bout de bras ses 3 enfants et son entreprise.

Après un long processus de deuil et une reconstruction fastidieuse, il décide, en 2020, de lever le pied et de s’accorder un peu de répit en travaillant à mi-temps et en vendant son entreprise. Aujourd’hui, Landry a enfin du temps pour lui et souhaite retomber amoureux, ressentir les émois des débuts de relation.

Landry est un homme curieux, sportif, romantique… mais pas seulement. Pour en savoir plus, il faut pouvoir rompre sa carapace et découvrir un homme doux, gentil, à l’écoute et même bon vivant. Aujourd’hui, à 60 ans, il est prêt à retrouver l’amour et faire de la place à une femme dans sa vie. Seule prérogative requise pour plaire à ce gentleman : avoir du charisme, ce petit truc en plus qui fait qu’on ne reste pas de marbre !

De 20 prétendantes à une heureuse élue...

Lors de la première soirée, Landry va faire la connaissance avec les 20 Bachelorettes. A l’issue de celle-ci, où tout le monde va tenter de se dévoiler et de séduire, il devra malheureusement déjà éliminer cinq d’entre elles.

De nombreux rendez-vous romantiques vont ensuite jalonner les journées du Bachelor et des prétendantes. Tout au long de ce conte de fée, Landry et les Bachelorettes vont tenter de se découvrir lors de différentes activités, que ce soit en groupe ou en couple (balades à cheval ou en bateau, ateliers artistiques, cours de cuisine ou de danse, spa…) dans des sites tous plus magnifiques les uns que les autres… Enfin, le Bachelor se rendra chez les dernières Bachelorettes encore en lice et, moment fatidique et redouté, les présentera à ses proches.

Tout au long de ces semaines, des affinités vont se créer, des doutes vont voir le jour et des cérémonies de la rose de plus en plus épineuses vont se dérouler. Mais attention, si Landry exprimera ses choix en remettant des roses à ses prétendantes préférées, celles-ci auront toujours le pouvoir de les refuser et de quitter l’aventure quand elles le souhaitent…

Alors, à qui Landry remettra-t-il la rose d’or ?