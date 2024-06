NRJ Music Awards 2024 : la 26ème édition sera diffusée le 1er novembre 2024 sur TF1 & NRJ

La 26ème édition des NRJ Music Awards aura lieu le vendredi 1er novembre 2024 sur TF1 et sur NRJ à 21:10 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

TF1, NRJ et la mairie de Cannes sont, par ailleurs, heureux d’annoncer le renouvellement de leur partenariat pour deux années supplémentaires et l’organisation à Cannes des NRJ Music Awards 2025 et 2026.

A l’occasion de cette nouvelle édition, les NRJ Music Awards vont se réinventer et réserver aux spectateurs et téléspectateurs de nombreuses surprises et nouveautés pour cet événement d’envergure.

Lancée en janvier 2000, la cérémonie des NRJ Music Awards est devenue un rendez-vous incontournable pour les artistes français et internationaux et est considérée aujourd’hui comme l’un des plus grands événements musicaux au monde. Depuis sa création, plus de 750 artistes français et internationaux ont déjà gravi les marches légendaires du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et près de 400 d’entre eux y ont été célébrés.

Seule cérémonie de remise de prix en France dont les votes proviennent exclusivement du public, les NRJ Music Awards réuniront de nombreuses stars françaises et internationales pour une cérémonie exceptionnelle.

La liste des catégories et des nommés sera rendue publique le lundi 23 septembre et soumise aux votes des internautes jusqu’au jour de la cérémonie.