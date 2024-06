Le Grand Échiquier rendra hommage à Raymond Devos le 11 juillet 2024 sur France 2

Jeudi 11 juillet 2024 à 21:10 sur France 2, depuis le chapiteau de la famille Gruss, Claire Chazal et Michel Boujenah présenteront un numéro spécial du "Grand Échiquier" consacré à Raymond Devos.

Depuis le chapiteau de la famille Gruss, qui furent ses amis, cette émission rendra un vibrant hommage à l’incontournable humoriste et à cet incroyable magicien des mots.

Présentée par Claire Chazal et Michel Boujenah, avec la complicité de Dany Boon qui fut son fils spirituel, cette soirée exceptionnelle réunira un grand nombre de ses amis et d’artistes qui viendront célébrer l’héritage et le génie de Raymond Devos.

Sous le signe du rire, de l’humour et de la poésie, l’émission nous fera revivre les sketches les plus mémorables de l’homme au costume bleu.

Anecdotes, archives rares et témoignages inédits viendront ponctuer ce programme, offrant aux téléspectateurs une immersion vivifiante dans l’univers unique de cet homme de scène hors pair.

Ainsi nous aurons la joie de retrouver pour cette soirée inédite d’amitié et d’humour :

François Morel, le conteur et comédien aux multiples facettes,

Anne Roumanoff, la reine du stand-up à la française,

Stéphane de Groodt, le prince belge de l’absurde,

Yves Duteil, le poète de la chanson française,

Erik Orsenna, l’écrivain et l’académicien passionné,

Yseult, la nouvelle étoile de la pop française,

Kimberose, la nouvelle diva de la soul,

Les Frères Taloche, le duo comique inséparable,

Alexis Gruss, le légendaire maître équestre,

Léa Desandre & Thomas Dunford, le duo enchanteur de la musique baroque,

Sofiane Chalal, le danseur,

Pierre Génisson, le clarinettiste virtuose,

Felix Radu & Thibaut Garcia, les jeunes talents de la scène littéraire et musicale,

Jacques Pessis, le journaliste et biographe,

tous les artistes et chevaux des Folies Gruss, et bien sûr les musiciens de l’Ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog ainsi que le pianiste Vincent Bidal.

Chacun de ces artistes rendra hommage à Raymond Devos à sa manière, à travers des sketchs, des chansons, et des souvenirs partagés. Grâce à eux, nous allons revivre tout l’esprit et la verve de celui qui continue d’inspirer et de divertir des générations de Français et francophones.

Ne manquez pas ces deux heures de partage, d’humour, de jeux de mots et d’amitié.

Par ailleurs, la diffusion de cette émission sera aussi dédiée à Alexis Gruss, qui nous a quittés quelques semaines après l'enregistrement de ce Grand Échiquier.