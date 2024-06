Mariés au premier regard - 14ème épisode lundi 24 juin 2024 sur M6, que sont-ils devenus ?

Lundi 24 juin 2024 à 21:10, la 8ème saison de "Mariés au premier regard" s'achevera avec un ultime épisode qui vous proposera de savoir ce que sont devenus les couples que vous avez suivi pendant de nombreuses semaines.

Après plusieurs semaines de passion et de tensions amoureuses, l'expérience "Mariés au premier regard" touche à sa fin.

Lundi soir, ce sera l'heure des rencontres chocs et des dénouements.

Romain va enfin savoir si Camille est en couple ou si il peut espérer débuter une histoire avec elle.

Laurie est bien décidée à dire à Jean-Nicolas ce quelle à sur le cœur et leur rencontre s'annonce explosive...

L'histoire de Ludivine et Raphaël s'était terminée sur un sentiment d'inachevé. Six mois après leur séparation, la jeune femme va tout faire pour reconquérir son ex-mari.

Vous découvrirez aussi les images inédites de Clémence dans les heures et les jours qui ont suivies sa cruelle désillusion à Gibraltar après le non de Romain à la cérémonie.

Et vous saurez si Loïc et Ophélie et Alice et Florian sont toujours ensembles six mois après la fin de l'expérience.

L'épisode débutera avec Marie et Jérémy au centre d'un incroyable rebondissement. À la suite d'une dispute, la jeune femme avait quitté l'appartement de Jérémy en pleine nuit. Devant les experts, Jérémy avait refusé de voir Marie et il s'était séparé de son alliance. Quelques jours plus tard, Jérémy a enfin recontacté Marie et lui a donné rendez-vous. Nous les retrouverons à Biaritz où ils vont se revoir pour la première fois depuis cette fameuse nuit où tout à basculé. Marie ne rêve que d'une chose, renouer avec Jérémy. Va-t-elle y parvenir ? Vous le saurez à la fin de la 2ème partie de cet ultime épisode de "Mariés au premier regard"...