Nicolas Maury aux Francofolies de La Rochelle diffusé sur Culturebox lundi 24 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Nicolas Maury capté aux Francofolies de La Rochelle 2023. Un concert poétique et unique à ne pas rater !

Découvrez le concert inédit de Nicolas Maury, aussi connu pour son rôle dans la série « Dix pour cent », sur la scène des Francofolies de La Rochelle 2023.

Acteur accompli aux multiples facettes, popularisé par une série à succès, encensé par la critique, Nicolas Maury aurait pu se contenter de cette vie de comédien bien lancée et profiter de son nouveau statut en poursuivant une carrière pleine de promesses. Mais le comédien de « Dix pour cent » avait depuis longtemps le projet de s’essayer dans un autre domaine : la chanson. Ce n’est pas la première fois qu’un acteur ou une actrice saute le pas et force est de constater que ce n’est pas chose aisée.

Cependant Nicolas Maury ne s’est pas lancé aveuglément dans cette nouvelle voie artistique et a su s’entourer intelligemment en faisant appel à Olivier Marguerit, musicien complet et arrangeur de talent, Keren Ann ou Doriand pour l’aider à produire un album folk/pop remarquable, intimiste et romanesque.

Aux Francofolies de La Rochelle 2023, Nicolas Maury a foulé les planches du Théâtre Verdière dans son nouveau costume de chanteur pour proposer un spectacle à l’image de son album La Porcelaine de Limoges, parfois mélancolique, parfois enlevé et dansant, mais toujours élégant et romanesque.