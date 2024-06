"Qui dort perd ! La grande expérience du sommeil" sur France 2 mardi 25 juin 2024 avec Marie Portolano et Michel Cymes

Mardi 25 juin 2024 à 21:10 sur France 2, six célébrités vont prendre conscience de l'importance du sommeil sur la santé tout en jouant pour une association dans "Qui dort perd ! La grande expérience du sommeil".

Qui dort, perd ! La grande expérience du sommeil, c'est une toute nouvelle émission adaptée d'un format allemand, présentée par Marie Portolano et Michel Cymes. Six personnalités vont vivre une expérience hors du commun et unique sur le sommeil.

Marie Portolano et Michel Cymes accueillent en plateau six personnalités qui viennent de relever un défi inédit : 36 heures ensemble sans dormir sous l’œil de 11 caméras. Directement sortis du Lab, elles vont passer des tests éliminatoires pour mesurer l'impact du manque de sommeil. Mobilisée pour nous faire prendre conscience de l'importance du sommeil sur notre santé, chaque célébrité doit aussi résister le plus longtemps possible à l'endormissement pour remporter la plus grosse cagnotte pour l'association de son choix.

Pas moins de 65 % des Français déclarent mal dormir ! C'est d'autant plus préoccupant que le sommeil est primordial : le manque de sommeil a des conséquences à court terme (fatigue, irritabilité, troubles de l'alimentation...), mais aussi à long terme (dépression, diabète, maladies cardio-vasculaires...).

Dans le Lab reconstitué, nous avons observé la façon dont le manque de sommeil a peu à peu impacté les capacités cognitives de : Caroline Margeridon (acheteuse Affaire conclue), Linda Hardy (comédienne), Francis Perrin (comédien), Titoff (humoriste), Gwendal Marimoutou (chanteur, "Les Comédies musicales", "Le Roi Lion") et Hugo Bardin (Paloma de Drag Race).

Quelle sera leur niveau de fatigue, de concentration, d'agilité, de résistance aux émotions à l'issue de ces 36 heures ? C'est ce que nous allons découvrir en plateau par le biais d'une série de tests éliminatoires concoctés par le Dr Rémi Lombard, spécialiste du sommeil, orchestrés par Marie Portolano et décryptés par Michel Cymes.

Et c'est là que l'enfer commence : celui qui perd une épreuve doit aller se coucher... mais ne surtout pas s'endormir ! Sous peine de voir fondre sa cagnotte constituée durant toute l'expérience au profit de l'association de son choix.

Les personnalités ne sont pas là par hasard. Chacune incarne un profil (âge, genre, habitudes de vie...) et un chronotype particulier (couche tard, gros dormeur, court dormeur, amateur de siestes flash...) qui permettent de rendre l'expérience plus riche et plus instructive.

En restant éveillés pendant presque deux jours, Caroline Margeridon, Linda Hardy, Francis Perrin, Titoff, Gwendal Marimoutou, Paloma ont vécu des moments incroyables...

Les associations :

Francis Perrin • Association Les Colporteurs d’étoiles d'Itinova

Troupe de personnes en situation de handicap issue des cinq établissements et services Itinova Vaucluse. Itinova est un groupe associatif sanitaire, social et médico-social, à but non lucratif au service de la personne. Il rassemble des établissements et des services qui permettent d’accueillir et de prendre soin des personnes les plus vulnérables, situations de handicap, de précarité́, d’exclusion ou de dépendance, à tous les âges de la vie

Caroline Margeridon • Unis contre la maltraitance maternelle

Association pour soutenir et accompagner toutes les victimes de maltraitance maternelle, enfants comme adultes, du signalement à la reconstruction.

Titoff • KCNQ2 France Développement

Association pour faire connaître et reconnaître la maladie génétique rare KCNQ2, qui cause l’encéphalopathie épileptique et des troubles du développement.

Gwendal Marimoutou • AIDES

Association de lutte contre le VIH et les hépatites virales dont il est ambassadeur depuis 3 ans.

Linda Hardy • Pas de secret

Association basée à Nîmes, dédiée au soutien des victimes d'inceste, et qui offre des outils de prévention, des ateliers, des groupes de parole et de l'équithérapie.

Paloma • Fondation Le Refuge

Héberge et accompagne les jeunes LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents, chassés du domicile familial parce qu’ils sont homosexuels ou trans et/ou en questionnement identitaire.