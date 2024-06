Finale de "La meilleure boulangerie de France" du 24 au 28 juin 2024 sur M6, voici ce qui attend les 24 finalistes

Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran vous donnent rendez-vous du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024 à 18:30 sur M6 pour la grande finale nationale de "La meilleure boulangerie de France".

Après 24 semaines enthousiasmantes à sillonner les routes gourmandes de France, après avoir visité près de 240 boulangeries, c’est l’heure pour notre jury de réunir les 24 boulangeries finalistes pour la grande semaine finale.

Chaque jour, les binômes devront rivaliser de savoir-faire boulanger et de créativité pour répondre aux attentes d’un jury aussi exigeant que bienveillant jusqu’à l’affrontement final.

Pour les juger, qui d’autre que notre mythique trio composé de l’incontournable MOF boulanger Bruno Cormerais, la talentueuse cheffe pâtissière Noëmie Honiat, et le chevronné chef cuisinier Michel Sarran.

Mais ils ne seront pas seuls ! À cette occasion, notre jury sera rejoint par trois Meilleurs Ouvriers de France, Franck Michel, pâtissier et champion du monde de pâtisserie en 2006, Patrick Ferrand, mythique boulanger au grand savoir-faire, et Michel Roth, l’un des chefs les plus récompensés de France.

Alors, parmi nos boulangers, qui réussira à épater ce jury exceptionnel ? Qui sera sacré meilleur boulanger de France et succèdera ainsi à Jean-Baptiste Grangé et Antoine Clément, gagnants de la saison 10 et dignes représentants de la Nouvelle-Aquitaine Sud ?

Des épreuves où les boulangers devront mettre les bouchées doubles

Lundi • Épreuve de qualification

Nos 24 boulangeries finalistes vont s’affronter sur un thème commun : une tarte mettant à l’honneur le sport, et incluant un produit régional. Divisées en deux poules, une sucrée et une salée, les boulangeries vont s’affronter en duel. A l’issue de la dégustation, une boulangerie sur deux continuera le concours. Les douze boulangeries finalistes issues de ces duels sont tirées au sort pour être réparties parmi trois nouvelles épreuves.

Mardi • L’épreuve de Bruno / Création d’une viennoiserie ou d’une brioche avec deux produits imposés : la cerise et la bière

Les 4 boulangeries tirées au sort dans la poule de Bruno devront impressionner nos jurés sur le thème de la pâte levée feuilletée et de la pâte levée. Les boulangers devront mettre à l’honneur dans cette création deux produits que Bruno aime particulièrement : la cerise et la bière. À l’issue de cette épreuve de 4h30, un seul binôme sera qualifié pour la grande finale.

Mercredi • L’épreuve de Noëmie / Création d’une pâtisserie avec deux produits imposés : les agrumes et les herbes fraiches

Les 4 boulangeries tirées au sort pour s’affronter dans la poule de Noëmie et essayer de surprendre notre jury avec une création originale en pâtisserie. Les boulangers devront mettre à l’honneur dans cette création deux produits que Noëmie utilise et affectionne spécialement : les agrumes et les herbes fraîches. À l’issue de cette épreuve de 5h, un seul binôme sera qualifié pour la grande finale.

Jeudi • L’épreuve de Michel / Création d’un snacking d’exception avec deux produits imposés : la tomate et le chorizo



Les 4 boulangeries tirés au sort pour s’affronter dans la poule de Michel et essayer de surprendre notre jury avec la création d’un snacking d’exception. Les boulangers devront mettre à l’honneur dans cette création, deux produits typiques du sud de la France, que Michel adore utiliser dans son restaurant : la tomate et le chorizo. À l’issue de cette épreuve de 5h, un seul binôme sera qualifié pour la grande finale.

Vendredi • Buffet de finale

Pour clôturer cette saison 11, et pour célébrer une année particulièrement sportive, les trois boulangeries finalistes devront garnir leur étal de produits sains, équilibrés, mais aussi gourmands. Une belle liste de commandes va leur être passée, à la fois par notre jury mais aussi par des invités d’exception : trois Meilleurs Ouvriers de France (MOF). Pour présenter ce buffet digne des plus grandes compétitions, nos trois boulangeries finalistes devront mettre en scène leurs créations dans un décor sur la thématique du sport.