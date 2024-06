Anna Calvi au Main Square Festival sur Culturebox lundi 1er juillet 2024

Lundi 1er juillet 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de plonger dans l’univers hypnotique d’Anna Calvi lors du Main Square Festival 2023.

Quand la délicate Anglaise de Twickenham se matérialise sous nos yeux, avec un premier album éponyme en 2011, la France tombe amoureuse.

La chanteuse et guitariste au style un peu glacé joue de sa Telecaster en digne élève de Jimi Hendrix (sur les disques de qui elle a appris l’instrument), chante comme une PJ Harvey (à qui on la compare immédiatement) et fait les premières parties de Grinderman (dont Nick Cave fait partie) ou encore d’Arctic Monkeys.

Musicienne accomplie (et diplômée), l’Anglaise de père italien démontre par la suite, lors de concerts et de cérémonies, son talent scénique, tout en retenue mais débordant d’émotion. “One Breath” en 2013, “Hunter” en 2018, puis “Hunted” en 2020, confirment le talent de cette artiste à part.

Magnétique et intense, la sculpturale Anna Calvi hypnotise tous les publics auxquels elle se confronte, parce qu’on la regarde, forcément, et on l’écoute, forcément aussi.