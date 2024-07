"Le grand bêtisier des animaux" 4ème épisode diffusé sur Gulli jeudi 4 juillet 2024

Jeudi 4 juillet 2024 à 21:05, Gulli vous proposera de découvrir le quatrième volet inédit du "Grand bêtisier des animaux".

Gulli s’engage dans bien des causes, notamment celle d’apporter joie et bonne humeur dans les foyers de l’Hexagone ! Quoi de plus feel good qu’une compilation de moments aussi drôles que captivants et attendrissants, mettant en scène nos amis à poils, à plumes ou même à écailles ?

Préparez-vous à découvrir un bataillon de lolcats prêts à les mettre K.O de rire, des animaux de la ferme en plein délire, des toutous totalement foufous aux manettes de leur fameuse cérémonie des Os d’Or.

“Le grand bêtisier des animaux” c’est aussi des bébêtes baby-sitters confrontées à des enfants survoltés, des cuistots à 4 pattes, des victimes de la mode, d’incroyables musiciens et bien d’autres surprises animalières.

Bonus, l’émission va plus loin en dévoilant les dossiers croustillants de nos amies les bêtes avec une compile de leurs péchés mignons ainsi que les meilleures pubs animalières de tous les temps.

Bref, un bêtisier sauvagement drôle qui a un tigre du Bengale dans le moteur pour faire rugir… de rire !