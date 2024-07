Kungs aux Francofolies de La Rochelle 2023 sur Culturebox lundi 8 juillet 2024

Lundi 8 juillet 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Kungs capté aux Francofolies de La Rochelle 2023.

lors que la prochaine édition des Francofolies de La Rochelle aura lieu du 10 au 14 juillet 2024, replongez dans la performance de Kungs lors de l'édition 2023. Se produisant aux Francofolies de La Rochelle pour la 2ème fois, il y propose un DJ set électrisant. Le prodige français de la musique électronique a envoûté le public pendant plus d'une heure avec un mix enflammé.

Qui aurait dit il y a quelques années que des DJ monteraient sur les grandes scènes des plus grands festivals musicaux de l’été, et particulièrement dans le cadre des Francofolies de La Rochelle, plus habitué à accueillir des chanteurs et chanteuses francophones… La réponse réside peut-être dans un changement de statut des DJ, en quelques années ils sont passés du statut de mixeur à celui de « musicien électro ». Une mutation qui a permis à une scène de jeunes artistes de sortir des clubs et des festivals spécialisés pour partager l’affiche avec les plus gros artistes pop, rap ou variétés du moment. Parmi ces artistes issus de la scène électro, Kungs fait figure de symbole de cette popularisation d’un courant musical désormais sorti de l’ornière.

Derrière le nom de scène Kungs se cache Valentin Brunel. Né à Toulon dans le sud de la France, il se produit aujourd'hui en tant que DJ avec ses propres musiques aux quatre coins du monde. Que signifie Kungs ? Il s'agit en réalité du mot « gentleman » traduit en letton.

C'est durant l'adolescence qu'il fait ses premiers pas dans la musique électro. Il commence par créer avec ses instruments des bandes sonores qu'il publie sur un réseau social de musique. Il remixe aussi des hits incontournables qui lui permettent de se faire connaître un petit peu. Pas à pas, il décide de se lancer en solo en 2016 avec le hit This Girl et depuis rien ne semble l’arrêter…

La musique de Kungs, mêlant des éléments de house, de pop et de funk, lui a permis de trouver une place de choix dans le cœur du public français et au bien au-delà de nos frontières…