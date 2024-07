"Ce soir on chante avec les pompiers à Carcassonne" samedi 13 juillet 2024 sur M6, les artistes présents

Samedi 13 juillet 2024 à 21:10, retrouvez sur M6 Elodie Gossuin et Jérôme Anthony depuis Carcassonne pour "Ce soir on chante avec les pompiers".

Depuis la belle cité médiévale de Carcassonne, M6 vous invite à son bal des pompiers XXL et se mobilise en l’honneur de nos soldats du feu !

Artistes et pompiers venus de toute la France accompagneront Élodie Gossuin et Jérôme Anthony pour danser et chanter dans une ambiance chaleureuse et festive tout en véhiculant des messages de préventions.

Amir, Patrick Fiori, Pierre Garnier, Chimène Badi, Billy Crawford, Natasha St Pier, Samantha Fox, La Troupe du Spectacle musical « Molière », Keblack, Imagination, Emmanuel Moire : ils seront tous là pour célébrer nos héroïques pompiers !