Théâtre : « Marie des poules, gouvernante chez George Sand » sur Culturebox dimanche 14 juillet 2024 (vidéo)

Dimanche 14 juillet 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir la pièce de théâtre "Marie des poules, gouvernante chez George Sand".

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler.

Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années.

Quelle sera l’attitude de George Sand ? De Maurice ? Les conventions sociales briseront-elles les espérances de Marie ? Quel sera le destin de Marie des Poules ?

Avec : Béatrice Agenin, Arnaud Denis.