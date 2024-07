Electro Deluxe en concert à Jazz à Vienne diffusé sur Culturebox lundi 22 juillet 2024

Lundi 22 juin 2024 à 21:00, Culturebox vous propose un grand moment de musique live est à vivre en compagnie d’Electro Deluxe à Jazz à Vienne 2023.

C’est une aventure qui dure ! Formé au début des années 2000, le quintet français Electro Deluxe traverse, depuis, les époques et les styles musicaux.

Fort d’une popularité sans cesse croissante, le groupe a toujours prouvé qu’il lui était possible de marier toutes sortes de mélodies entre elles, et donc de rallier à sa cause public et artistes. En témoignent notamment des collaborations avec le chanteur Ben l’Oncle Soul ou encore le rappeur HKB Finn.

Sur la scène du théâtre antique, Electro Deluxe et ses invités revisitent l’album “Apollo” (2019) avec une énergie débordante et sans aucun doute communicative !