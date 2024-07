"Möbius Morphosis" de Rachid Ouramdane & de la Compagnie XY sur Culturebox mardi 23 juillet 2024

À l'occasion de l'Olympiade Culturelle de Paris 2024, Rachid Ouramdane et la Compagnie XY se réunissent à nouveau pour revisiter la pièce Möbius avec plus de 100 artistes sur scène issus du collectif d'acrobates, du Ballet de l’Opéra national de Lyon, et de la Maîtrise de Radio France pour donner corps au vol spectaculaire des oiseaux.

Rachid Ouramdane et la Compagnie XY proposent une nouvelle création, dans le sillage de Möbius, leur première collaboration. Pour cette occasion, ils imaginent un spectacle en l’honneur des valeurs olympiques : l’excellence, l’amitié et le respect et réunissent aux côtés de 35 acrobates de la Compagnie XY, 25 danseurs de l’excellent Ballet de l’Opéra de Lyon ainsi que les élèves de la Maîtrise de Radio France dirigés par Sofi Jeannin. Le cofondateur du groupe de pop iconique AIR, Jean-Benoît Dunckel, compose la partition musicale de ce spectacle monumental. Möbius Morphosis est inspiré par le phénomène de murmurations – ce regroupement auto-organisé de milliers d’oiseaux ou de poissons – propre à la nature. Sur scène, la Compagnie XY, le Ballet de l’Opéra de Lyon et la Maîtrise de Radio France proposent une expérience alliant la chorégraphie, la musique, le chant et l’acrobatie. Cette production de Chaillot – Théâtre national de la Danse encourage à poursuivre de nouvelles façons de regarder, de regarder tout autant ce qui entoure les corps dansants que ces corps eux-mêmes.

