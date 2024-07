Soirée hommage à Tina Turner sur ARTE dimanche 28 juillet 2024 à partir de 21:00

Dimanche 28 juillet 2024 à partir de 21:00, ARTE proposera une soirée hommage à Tina Turner avec un biopic, un portrait et un concert de la rockeuse légendaire disparue en 2023.

21:00 Tina

Entre paillettes et violence, un biopic plein d’énergie sur le parcours tumultueux de la diva Turner.

Anna Mae Bullock grandit chez sa grand-mère dans le village de Nutbush, dans le Tennessee. L’adolescente s’y ennuie vite et part pour Saint Louis.

C’est là qu’en 1957 elle rencontre le chanteur Ike Turner, avec qui elle formera le duo Ike & Tina. Mais le bonheur est de courte durée : drogue et violence gangrènent désormais le quotidien de la jeune femme...

Simply the Best

Fondé sur son autobiographie, ce film déroule chronologiquement les étapes clés de la vie de la chanteuse, de son enfance marquée par l’abandon à son impressionnant come-back en solo au milieu des années 1980. Il se concentre plus particulièrement sur sa relation artistique et amoureuse avec Ike Turner, qui l’a amenée au sommet en même temps qu’elle l’a plongée en enfer.

Admirables de crédibilité, Laurence Fishburne (Matrix) et Angela Bassett, couronnée d’un Golden Globe, se révèlent aussi convaincants dans les accès de violence que dans les scènes de concert, où transpire la folle énergie de la Lionne.

Contournant les pièges du mélo, ce captivant biopic musical brosse le portrait d’une battante, qui a su se libérer de l’emprise d’un mari violent pour devenir la star internationale que l’on sait.

22:55 Tina Turner, mes chansons, ma vie

Le 24 mai 2023, l'annonce de la mort de Tina Turner déclenche une pluie d'hommages à travers le monde. "Ma reine bien-aimée, je t'aime infiniment, déclare Beyoncé. Je te suis tellement reconnaissante pour ton inspiration. Tu es l'incarnation de la force et de la passion." De son côté, Alicia Keys remercie "une grande sœur" dont les chansons lui "ont donné le courage d'être pleinement elle-même".

Considérée depuis longtemps comme l'une des plus grandes icônes du rock, "la lionne" apparaît comme un modèle pour toute une génération d'artistes noirs, que ce soit en termes de musique, de style ou d'affirmation de soi. C'est cette influence que Schyda Vasseghi, qui avait déjà réalisé en 2019 le documentaire Tina Turner, la rage de vivre, a choisi d'explorer à travers de nombreuses archives et témoignages.

Un portrait en forme d'hommage qui revisite le parcours tumultueux de la star, de son enfance marquée par l'abandon à son impressionnant come-back au milieu des années 1980 en passant par ses années sombres aux côtés d'Ike Turner.

23:50 Tina Turner - Live in Rio

Le 16 janvier 1988, Tina Turner, la rockeuse à la crinière de lion, se produisait à Rio de Janeiro devant une foule record de 180 000 spectateurs. Paillettes, effets pyrotechniques, musiciens triés sur le volet et superbes danseurs de samba : l’explosive Tina enflamme son auditoire avec style.

Au programme : douze de ses chansons, dont les tubes "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It ?" ou "Let’s Stay Together".