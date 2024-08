Les Estivales de Culturebox avec Claudio Capéo, Cats on Trees & Sly Johnson mercredi 7 août 2024

Mercredi 7 août 2024 à partir de 21:00, Culturebox rediffusera trois numéros de ses "Estivales" avec les concerts de Claudio Capéo, Cats on Trees et Sly Johnson.

En 2022, France Télévisions a réinvesti la promenade du Peyrou à Montpellier pour célébrer tous les genres musicaux en live avec le public.

Culturebox vous propose de voir ou de revoir trois concerts avec le meilleur de la scène française.

21.10 « Rien n'arrête Claudio Capéo »

En 2011, Claudio Capéo, ancien menuisier et machiniste, décide de tout plaquer pour se lancer dans la musique. L'artiste accordéoniste s’installe alors dans les couloirs du métro où il est repéré pour participer à l’émission The Voice. Cette expérience le fait définitivement connaître du grand public. L'été suivant, son titre « Un homme debout » devient l'un des plus gros succès de l’année.

Rayonnant d’influences aussi variées que solaires, cet accordéoniste à la voix singulière, connaît un succès fulgurant et ne quitte plus le devant de la scène. Les titres « Ça va ça va », « Riche », ou encore « Un peu de rêve » en duo avec Vitaa, sont tous les trois singles d’or et son premier album éponyme se vend à plus de 700 000 exemplaires.

22.00 « La griffe Cats on Trees »

Nina Goern, pianiste et chanteuse à la présence mystérieuse, et Yohan Hennequin, batteur à la frappe solide et versatile, composent le duo pop-rock Cats on Trees.

Le groupe défend depuis 2011 une vision aussi magique que singulière de la pop européenne actuelle, redonnant ainsi des couleurs à la pop française. Taillés pour le grand public, ils sont partis de la scène indépendante toulousaine. Affichant une complicité sans faille, le duo s’appuie en réalité sur deux personnalités opposées, aussi complices dans leur amitié que sur scène.

Formé en 2007 et fondé sur une rythmique piano-batterie atypique, Cats on Trees se révèle en 2010 au Printemps de Bourges. Mélodies accrocheuses, refrains entêtants et titres à succès : le duo en est à son troisième album, Alie, où chaque titre correspond à une atmosphère particulière.

22.55 « Sly Johnson alive »

Avant de se lancer dans une carrière en solo, Sly, de son vrai nom Sylvère Johnson, était connu sous le pseudonyme de Sly The Mic Buddah et faisait partie du groupe culte des années 2000 : Saïan Supa Crew avec lequel il a enregistré trois albums.

À partir de 2007, après la dissolution du groupe, Sly Johnson entame une carrière solo et collabore notamment avec les chanteuses Dee Dee Bridgewater, Camille et Rokia Traoré, avec les trompettistes Roy Hargrove et Erik Truffaz, ainsi que de grandes figures du jazz français comme Sylvain Luc ou André Ceccarelli. Son quatrième album solo, conçu lors du premier confinement et porté par le single « Alive », est pour lui synonyme d’autonomie artistique et créative.

En groupe ou en solo, Sly Johnson ne cesse d'explorer de nouveaux territoires musicaux. Fort de ses rencontres et de ses nombreuses collaborations, il puise son inspiration dans de nombreux genres musicaux comme le jazz, le hiphop, la soul mais aussi la chanson française. Il est accompagné sur scène par ses fidèles musiciens, le guitariste Anthony Jambon et le bassiste Laurent Salzard.