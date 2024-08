"L'album des Jeux Olympiques" avec Julien Hérichon sur France 2 mardi 13 août 2024

Mardi 13 août 2024 à 21:10, deux jours après la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, France 2 ouvrira "L'album des Jeux Olympiques" avec Julien Hérichon.

Julien Hérichon reviedra sur les moments emblématiques des Jeux Olympiques et fait revivre les exploits des athlètes du monde entier et les performances des Français.

Revivez les moments inoubliables, les émotions intenses, les joies et les déceptions qui ont marqué ces deux semaines de compétition. L'album des Jeux met en lumière les grandes stars et les révélations, avec une place d'honneur pour les performances des Français.

Julien Hérichon est connu pour sa rubrique « A part ça » dans Stade 2 et ses précédents films sur les Jeux de Tokyo et de Pékin. Avec le soutien de ses talentueux collaborateurs Julien Roland et Lucas Gaborieau, cette émission promet un montage unique et des pépites musicales parfaitement adaptées.

Une soirée riche en émotions et en souvenirs sportifs avant de débuter les Jeux Paralympiques !