Nouvelle version de "Tout le monde veut prendre sa place" avec Cyril Féraud sur France 2 dès le 9 septembre 2024

À partir du 9 septembre 2024, retrouvez Cyril Féraud du lundi au vendredi à 11:50 sur France 2 dans une nouvelle version du jeu "Tout le monde veut prendre sa place".

Cyril Féraud arrive à la tête de "Tout le monde veut prendre sa place", le rendez-vous familial du midi.

Avec sa bonne humeur et sa bienveillance, Cyril accueillera dès le lundi 9 septembre 2024 les candidats, et la championne actuelle Isabelle (40 victoires).

Les nouveautés :

Un décor flambant neuf, plus grand, plus lumineux et un public plus nombreux.

Un nouveau générique (chanté !) et un nouvel habillage (très coloré !).

Terminé la loge : Le champion ou la championne sera en plateau pendant toute l’émission, au côté de Cyril, pour réagir à tout ce qu'il se passera !

Nouvelles règles et davantage de questions !

Les 6 candidats et le champion devront répondre à davantage de questions :

En manche 1 : les candidats devront répondre à 3 « questions pour tous » en plus de leurs questions individuelles.

En manche 2, ils seront soumis à 1 question duo et 1 question carrée supplémentaires.

En finale : c’est le retour des 6 questions historiques pour le champion et le finaliste.

Nouveauté : si le champion donne à son adversaire le thème qu’il espérait avoir, une alarme retentira, de quoi faire monter la pression pour le champion !

Pour Cyril Féraud...

Cyril Féraud : « Tout le monde veut prendre sa place, c’est le jeu culte de France 2 ! Je l’ai toujours beaucoup aimé car il laisse beaucoup de place aux candidats, à l’humeur et au sourire. Sans oublier une vraie complicité avec le champion. C’est pour ça que j’ai voulu que le champion ou la championne soit désormais présent pendant toute l’émission, sur le célèbre fauteuil rouge, qui est désormais sur un piédestal avec des marches et un tapis rouge… Le générique et les jingles de l’émission sont désormais chantés, et je peux vous dire qu’ils restent bien en tête ! Nous avons aussi augmenté le nombre de questions pour faire encore plus jouer les téléspectateurs et les candidats !

Après 16 ans aux commandes de Slam, c’est une nouvelle aventure qui commence. Nous avons déjà tourné une trentaine d’épisodes, et je me suis amusé au-delà de ce que j’avais imaginé ! J’espère que cette nouvelle version va plaire aux fidèles du jeu, et à ceux qui vont le re(découvrir) ! »