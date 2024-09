"C'est Canteloup" sera de retour le 23 septembre 2024 avec Nicolas Canteloup & Hélène Mannarino

Nicolas Canteloup sera de retour sur TF1 lundi 23 septembre 2024 avec Hélène Mannarino pour une nouvelle saison de "C'est Canteloup".

Dans un paysage politique morcelé, divisé, imprévisible, dans un pays, en ébullition, malgré la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, et où la politique, controversée, fait aussi le plein des urnes, Nicolas Canteloup est de retour dès le lundi 23 septembre !

Et quand il n’y a plus aucun repère, Nicolas Canteloup est là pour en donner. En cette année trépidante, d’élections américaines, de gouvernement inédit, de grands chocs et de petits couacs, c’est avec bonheur et gourmandise que Nicolas Canteloup entend à sa manière décrypter une actualité insaisissable et apporter de la légèreté, de l’humour mais aussi du sens.

Aux côtés d’Hélène Mannarino, chaque soir "C’est Canteloup" offrira une satire de la vie politique, conscient qu’un pays qui aime rire de lui n’est pas forcément malheureux… Qui seront les anciens, qui seront les modernes, les hérauts de la veille laisseront vite la place à de nouveaux tribuns.

Une seule certitude, puissants ou supposés, tous les soirs, vos frasques seront pain bénit pour Nicolas Canteloup !