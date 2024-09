Le concert de Cypress Hill à Rock en Seine diffusé sur Culturebox lundi 9 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert inédit de Cypress Hill capté au Festival Rock en Seine de 2023.

Cypress Hill a fait irruption sur la scène en 1991 et tire son nom d'une rue de Los Angeles.

Les singles « How I Could Just Kill a Man » et « The Phuncky Feel One » venant de leur premier album éponyme sont devenus des succès underground.

Avec Black Sunday, le groupe obtient en 1993 la première place du top 200 du Billboard et est nominé trois fois aux Grammy® Awards. L'album devient triple disque de platine aux États-Unis. Cypress Hill est ainsi devenu le premier groupe de rap à avoir deux albums dans le top 10 du Billboard 200 en même temps et est le premier groupe de hip-hop latino-américain à obtenir un disque de platine et un disque multiplatine.

Ils continuent à accumuler les succès, plus particulièrement avec Elephants on Acid, acclamé par la critique en 2018. À la suite de cela, Cypress Hill entre dans l'histoire en obtenant sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2019.

Après cinq ans d'absence en France, nous les retrouvons pour jouer leur album Black Sunday, encensé par la critique !