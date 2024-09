"Les chatouilles ou la danse de la colère" à revoir sur Culturebox dimanche 15 septembre 2024

Dimanche 15 septembre 2024 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir la pièce "Les chatouilles" enregistrée au Théâtre Antoine.

Quand la danse prend le pas sur l'indicible. C'est l'histoire d'Odette. Une petite fille dont l'enfance a été volée par un « ami de la famille ».

Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie. À travers une galerie de personnages entre rires et émotions imaginés par Andréa Bescond et une mise en scène subtile d'Éric Métayer, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Déborah Moreau d'emporter le spectateur dans un grand-huit émotionnel.

Après cinq années de triomphe, de nombreuses récompenses, dont le Molière du Seul(e) en scène 2016 et deux César 2019 pour son adaptation cinématographique, “Les chatouilles” ou la danse de la colère d’Andréa Bescond est une pièce nécessaire et toujours d'actualité.