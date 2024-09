L'édition 2024 du "Monument préféré des Français" diffusée mercredi 18 septembre 2024 sur France 3

Mercredi 18 septembre 2024 à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern vous invitera à découvrir notre patrimoine culturel dans dans l'édition 2024 du "Monument préféré des Français".

À l’approche de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine, "Le Monument préféré des Français" fait son grand retour sur France 3, chaîne de la proximité et du savoir-vivre.

Stéphane Bern vous invite à partir à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de notre pays qui compte plus de 43 000 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques ! Les téléspectateurs ont déjà pu voter pour choisir les 14 monuments représentant leur région de cœur, à l’occasion de cette grande soirée, vous découvrirez le classement final et "LE Monument préféré des Français 2024" !

Pour dérouler avec vous le classement, Stéphane Bern vous accueille au château de Rambouillet pour une visite exceptionnelle. Situé dans les Yvelines, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, Rambouillet a connu à la fois l’Ancien Régime, l’Empire et la République. Tenus secrets pendant de nombreuses années, certains espaces privés fraîchement restaurés ouvrent leurs portes au public, levant le voile sur les secrets de leur histoire. Lieu de séjour favori des princes et des rois pendant près de six siècles, Rambouillet a accueilli depuis plus de la moitié des présidents de la République. C’est notamment à Rambouillet que le président Giscard d’Estaing organise, en 1975, le premier G6 de l’Histoire, qui a réuni les chefs d’État des six pays les plus industrialisés !

Tout au long de l’émission, nous découvrirons le classement de cette année et le monument qui succédera au château fort de Sedan, dans les Ardennes (Grand Est)

Alors, quel sera le monument préféré des Français cette année ?

Les 14 monuments en compétition :