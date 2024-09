Inédit de "Cleaners les experts du ménage" chez Corinne & Ambre mercredi 18 septembre 2024 sur TFX

Mercredi 18 septembre 2024 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Corinne, 49 ans, Bruxelles, célibataire

Corinne et Francis se connaissent depuis plus de 30 ans ! Liés par une histoire d’amour à l’époque, les deux ex sont toujours restés très proches.

Et c’est en voyant l’immense détresse de son ami, que Corinne a décidé de prendre les choses en main.

Suite au décès de sa sœur, Francis et Corinne sont allés récupérer les affaires personnelles de celle-ci… C’est là, que au drame de la perte de sa sœur, s’est ajouté l’enfer de la découverte de son appartement.

En ouvrant la porte, ils se rendent compte que le logement est dans un état indescriptible de crasse et de déchets en tout genre. Ils peuvent à peine pénétrer dans l’entrée. Le frigo est infesté de vers, il y a des araignées dans tous les placards, et le sol est jonché de détritus et de crottes de souris, ce qui le rend quasiment impraticable.

Ambre, 23 ans, vendeuse, Nancy

C’est un fléau que tout le monde redoute, « une peste 2.0 » qui fait de votre vie un véritable cauchemar : les punaises de lits !!

C’est le drame que vit Ambre depuis des mois, depuis qu’un matin elle a découvert sous son matelas des petits points noirs…

À seulement 23 ans, Ambre a l’impression de passer à côté de sa jeunesse.

D’habitude si joyeuse et pleine de vie, Ambre a tout perdu suite à la prolifération de punaises de lit dans son appartement