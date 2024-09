Le concert de Jeanne Added à l'Hyper Weekend Festival diffusé sur Culturebox mercredi 18 septembre 2024

Mercredi 18 septembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Jeanne Added capté en janvier dernier à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

Jeanne Added est allée à la rencontre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, lors de la 3ème édition de l’Hyper Weekend Festival. Avant de la retrouver sur scène à Montpellier ou à Paris cet été, France Télévisions, partenaire de l'événement, diffuse donc le concert inédit de cette artiste magnétique.

Jeanne Added, autrice, compositrice, bassiste, interprète, était au cœur d'une soirée exceptionnelle lors de la 3ème édition de l'Hyper Weekend Festival de Radio France.

Au programme : une proposition de réinterprétation de ses chansons, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le tout arrangé par le compositeur Dan Levy, connu du public comme l'un du duo The Dø.

Le nom de cette soirée singulière et unique avec Jeanne Added est évidemment inspiré du titre de son 1er album, produit par Dan Levy, Be Sensational, « une injonction sensuelle et puissante à se dépasser elle-même », comme le souligne Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France à l'initiative de ce festival.

« Cela fait plus de dix ans que je rêve de cette rencontre entre une formation classique et le répertoire de Jeanne. Parce que je sais, de toute éternité, qu’elle a toujours entretenu un rapport précieux entre l’harmonie et la mélodie. Cette rencontre est aussi l’occasion de retrouver “l’homme son” de son premier album abrasif, Dan Levy. Ensemble, ils ont déjà imaginé que cette sortie naturelle de leurs propres zones de confort devait aussi être une relecture totale des morceaux qu’ils ont créés », ajoute-t-il.

Jeanne Added sera également en concert avec l'Orchestre national de Montpellier-Occitanie le samedi 20 juillet à l'Opéra Berlioz dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier, de même qu'au concert Protest Songs en soutien à SOS Méditerranée, en compagnie de Camélia Jordana, L (Raphaële Lannadère) & Sandra Nkaké à la Philharmonie de Paris le 11 juin.