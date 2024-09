Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 25 septembre 2024 sur TFX

Mercredi 25 septembre 2024 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Pascal 60 ans, Maire de Lidrezing, Virginie 50 ans son épouse, Lidrezing (57).

Pascal, le Maire de Lidrezing, 80 habitants, remue ciel et terre pour aider Francis un de ses habitants.

Francis, septuagénaire retraité, a toujours caché aux yeux de tous ses problèmes, et c’est à l’occasion malheureuse d’une hospitalisation que Pascal a découvert dans quoi vivait Francis…

Ce qu’il découvre lui fait froid dans le dos : le sol est recouvert de déchets en tout genre, dans la chambre le matelas est éventré, les vêtements entassés par terre ….

Farid, « Lady Max », 46 ans, vendeur dans le luxe et Drag Queen, célibataire.

Le jour, Farid travaille dans une grande maison de luxe, mais la nuit, il se transforme en Lady Max !

À 46 ans, on peut dire que cet hyperactif mène une double vie.

Malheureusement, il devient difficile pour Farid de gérer tout à la maison, il a de plus en plus de mal à faire la part des choses entre ses deux personnalités lorsque les perruques et les accessoires encombrent les espaces de vie !

Si Farid semble toujours de bonne humeur et toujours prêt à divertir tout le monde, la vie n’a pas toujours été facile pour lui : il a grandi en foyer, vaincu un cancer il y a quelques années