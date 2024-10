Jeudi 10 octobre 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de pénétrer dans l’univers séduisant de Liniker à Jazz à Vienne 2023.

Elle se présente comme “une femme noire et transgenre qui écrit des chansons d’amour”.

Âgée de 28 ans, la chanteuse, autrice et compositrice Liniker délivre des mélodies hybrides, entre grooves issus de la samba et chants suaves de soul, et est l’une des grandes révélations de la jeune scène pop afro-brésilienne.

En quête d’une identité propre et affirmée, Liniker chante ses émotions et interrogations les plus intimes. Mais chacune de ses phrases résonne comme des revendications universelles !