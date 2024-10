Souad Romero de Familles nombreuses sur TF1 arrive sur TFX dans "Détox ta maison" à partir du 30 octobre 2024

"Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" fera son retour sur TFX mercredi 30 octobre 2024 à 21:05 pour une 3ème saison. Et un vent nouveau souffle sur ce programme de rangement.

Cette saison, l'équipe de "Détox ta maison" s’agrandit avec de nouvelles recrues. Si on retrouve Elodie Villemus en cheffe d’équipe, et PH, notre expert bricolage, de nouveaux experts vont se relayer au fil des épisodes.

Trois nouvelles expertes rangement : Camille, Fanny et Morgane, elles apporteront à tour de rôle leurs astuces d’organisation.

Matteo sera également un 2 second expert bricolage.

Une nouvelle experte ménage fait sa grande entrée : Souad Romero, dit Sousou. Vous la connaissez du programme Familles nombreuses : la vie en XXL. Cette maman de 5 enfants est une professionnelle du ménage aguerrie depuis 22 ans.

Les experts de Détox ta maison vont aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça, en 7 jours chrono !

Les familles qui font appel à eux, ont accumulé au fil des années des milliers d’objets. Chez eux, le bazar est partout.

Afin de remettre de l’ordre dans leur maison et dans leur vie, Détox ta maison propose une solution radicale : vider l’intégralité de leur maison dans un immense entrepôt de 1000 m². Et cette saison, plus que jamais, les chiffres donnent le tournis ! Imaginez, on dénombre jusqu’à 10 127 jouets, 2667 vêtements, 570 couches et même 870 sacs plastiques.

Ce dispositif spectaculaire va les aider à faire le tri d’une vie.

Les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant vraiment l’essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.

Au choix, les familles déposeront leurs affaires dans la case à vendre, ou bien celle de recycler pour faire du bien à la planète, mais surtout ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux !

Ecologie et Solidarité seront les maîtres mots de cette nouvelle saison.

A l’issue de cette expérience, les familles découvriront une maison impeccablement rangée, où chaque tiroir, chaque placard ont été catégorisés, chaque cm² exploité. Un vrai paradis du rangement pour une nouvelle vie…

7 jours pour vider, trier, ranger son intérieur… 7 jours pour offrir à sa maison une vraie détox ! 7 jours pour une nouvelle vie, car ranger sa maison, c’est aussi ranger sa vie.

Dans le 1er numéro de cette 3ème saison :

La famille de Sophie et Emmanuel & les jumelles

Sophie et Emmanuel sont les heureux parents des jumelles Alix et Héloïse, 8 ans. Longtemps désirées par leurs parents, elles font sûrement parties des petites filles les plus gâtées de France. En effet, le papa, Emmanuel a pris l’habitude de leur offrir un jouet par jour et en double forcément. L’appartement de 75m² est donc envahi par une avalanche de jouets. La famille découvrira au hangar qu’elle en possède plus de 10 000.

Cette première dans Détox ta maison est une mission de haute voltige pour nos experts qui risquent de voir double… et bien plus…