"Basique, le concert" de Patrick Bruel rediffusé sur Culturebox mercredi 16 octobre 2024 (vidéo)

Mercredi 16 octobre 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera "Basique, le concert" de Patrick Bruel, une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dont la scénographie est unique.

Patrick Bruel, c’est 11 albums studio, 10 albums live, 4 compilations et des dizaines de singles qui traversent le temps depuis maintenant près de 40 ans. Une longévité rare dans le paysage de la chanson française.

Auteur, compositeur, interprète, acteur, producteur et même joueur de poker, le chanteur né en Algérie est un touche-à-tout. Après des années de tournées dans les salles les plus prestigieuses et notamment un duo avec Johnny Hallyday au Stade de France en 1998, Patrick Bruel s'attaque à Basique, le concert.

Pour nous, il interprétera ses plus grands tubes comme « Place des grands hommes », « Casser la voix », « Alors regarde » ou encore « J’te mentirais », mais aussi les titres de son dernier album sorti le 18 novembre dernier avec « Encore une fois », « J’avance » et « On en parle ». Un véritable tour d’horizon de sa carrière musicale condensée en une heure de show ! La voix puissante et si reconnaissable de Patrick Bruel n’est pas près de cesser de nous faire vibrer.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Patrick Bruel évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi intense que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.