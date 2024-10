"Basique, le concert" de Slimane sur France 2 vendredi 18 octobre 2024

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 18 octobre 2024 à 22:50, "Basique, le concert" qui accueille Slimane pour une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dans une scénographie unique.

Frissons garantis vendredi soir dans Basique, le concert ! Sa voix fait désormais partie de celles que l’on reconnait immédiatement.

Avec plus de 2 millions d’albums vendus, Slimane a su conquérir le public au fil des années, enchainant les disques d’or et de platine dès la sortie de son premier disque. Auteur, compositeur et remarquable interprète, l’artiste de 34 ans est à la fois complet et populaire. Et quand il chante, c’est toujours à cœur ouvert avec une voix puissante et des envolées dont lui seul a le secret. Slimane est entré dans nos vies en 2016. Huit ans plus tard, la flamme n’est pas près de s’éteindre.

Pendant plus d’une heure de show, laissez-vous captiver par le timbre vibrant et les capacités vocales impressionnantes d’un artiste incontournable de la scène musicale française. Un chanteur passionné par la musique dès son plus jeune âge, intégrant une chorale gospel à 13 ans. Il passera ensuite par différentes écoles de musique avant de se produire dans les piano-bars de Pigalle et de participer à plusieurs télécrochets. Et c’est avec la reprise de la chanson À Fleur de toi d’une certaine Vitaa que sa carrière décolle. Une artiste avec laquelle il crée des liens amicaux et musicaux forts. Après un premier Basique, le concert ensemble en 2020, c’est tout naturellement que Slimane invite quatre ans plus tard son amie pour interpréter en duo le titre Avant Toi issu de VersuS, leur album en commun.

Pour vous, Slimane interprètera également certains de ses plus grands tubes comme Des milliers de je t’aime, La Recette ou encore Si je m’en allais avant de finir la soirée en apothéose avec Mon amour, titre qu’il a interprété lors de sa participation à l’Eurovision il y a quelques mois. Une ballade poignante écrite comme une lettre d’amour qui vous fera hérisser les poils.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, Slimane et ses musiciens évolueront au sein d’une mise en scène à son image, aussi intimiste que lumineuse.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.