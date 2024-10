"N'oubliez pas les paroles" : la grande finale des Masters diffusée sur France 2 samedi 9 novembre 2024

Qui décrochera le titre suprême de « Maestro des Maestros » ? Pour le savoir ne manquez pas la grande Finale qui sera diffusée sur France 2 samedi 9 novembre 2024 à partir de 21:10.

Cette année, la compétition a pris une nouvelle dimension ! 32 des meilleurs maestros au classement ont été répartis en deux tableaux distincts, chacun livrant des duels acharnés.

Entre nervosité, oublis fatals et coups de génie, les maestros se sont battus. Les meilleurs de chaque groupe ont gravi les échelons : après des 16èmes de finale pleins de surprises, des 8èmes ultra serrés, et deux soirées de quarts de finale qui nous ont laissés sans voix, on entre dans la dernière ligne droite !

Ils ne sont plus que quatre, prêts à tout donner, lors de deux demi-finales captivantes.

On le sait tous, les demi-finales, c'est une histoire de nerfs : un accroc et c'est la chute. Chaque parole peut être décisive, et l'erreur n'est pas permise. Qui va craquer sous la pression ?

Les deux vainqueurs devront enfin s’affronter dans une finale de légende qui promet un duel au sommet. Reste à savoir qui aura le dernier mot !

Cette année, les challengers sont plus redoutables que jamais ! Margaux, la superstar qui a déjà tout gagné, va-t-elle réaliser le doublé ? Et Nathalie, l’outsider qui a réussi l’exploit d’intégrer les Masters in extremis après un parcours incroyable pendant les Tours préliminaires, va-t-elle créer la surprise ? Et pour leur première participation, les petits nouveaux comme Laurens, Coline, Karine et Morgiane c’est l’heure de tout donner, car la gloire est à portée de micro !

Pour cette ultime soirée, tous les participants seront sur le plateau pour soutenir les finalistes, dans une ambiance survoltée avec des numéros visuels sur le plateau pour le plaisir du spectacle. Fous rires, tension palpable et larmes de joie, on ne sait jamais à quoi s'attendre.

Le samedi 9 novembre, ne manquez pas les demi-finales aller dès 18:40, puis les demi-finales retour et la grande finale à 21h10 sur France 2.

Qui s’emparera du Trophée du Micro d’Argent cette année ?