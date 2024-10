Mercredi 13 novembre 2024 à 21:25 sur TMC, Yann Barthès recevra Michel Denisot pour un prime intitulé "Michel Denisot n’aime pas les anniversaires".

Michel Denisot n’aime pas les anniversaires…

Et pourtant il a accepté d’en fêter plusieurs avec Yann Barthès et son équipe : les 20 ans du Grand Journal, les 40 ans de CANAL+, et les 80 ans de Michel Denisot.

Au programme : les années Denisot avant Canal, les années Canal avant le Grand Journal, et les années Grand Journal… Des archives, dont certaines jamais rediffusées.

Mais aussi plein d’invités surprises pour rendre un hommage drôle à Michel Denisot.