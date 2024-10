"Basique, le concert" de MC Solaar rediffusé sur Culturebox lundi 28 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 28 octobre 2024 à 21:00 sur Culturebox, "Basique, le concert" accueille MC Solaar dans une expérience immersive au cours de laquelle l'artiste reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

MC Solaar, icône intemporelle du rap français, continue aujourd’hui d’inspirer les artistes de la scène francophone.

L’auteur, compositeur et rappeur a tracé son chemin dans la musique en alliant avec virtuosité des rimes recherchées et des textes aux rythmiques fluides. Il a créé une poésie bien à lui. Avec ses albums emblématiques tels que « Qui sème le vent récolte le tempo » et « Le Tour de la Question », il a su conquérir nos cœurs en transcendant les frontières et les générations, et cette année, il justifie une fois de plus son titre de MC avec le premier volet de son tryptique, « Lueurs Célestes ». Son influence sur la scène francophone est indéniable, il joue avec les mots et les rimes aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Et sur scène MC Solaar est dans son terrain de jeu favoris. C’est aussi l’occasion pour lui nous réunir autour des mêmes valeurs, de profiter et de danser. Alors sa mission pour ce soir : que l’on ressorte de ce concert aussi heureux qu’il le sera !

MC Solaar, est aussi très bien entouré. Pour la soirée, il est venu accompagné de son crew fidèle, avec lequel il compte bien en profiter, et réinterpréter ses tubes intemporels tels que « Bouge de là », « Victime de la mode » ou encore « Caroline ». Mais le rappeur aime les challenges, et avec ses musiciens et choristes, il va profiter de cette soirée pour explorer ses nouveaux titres tels que « Modernidad » et « Pierre Feuille » en live ! L’occasion pour nous de les découvrir ou les redécouvrir, et pour Claude MC de confirmer une fois de plus que c’est lui, le pionnier du rap français.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, MC Solaar évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi entrainante que puissante.

Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.