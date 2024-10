Olivia Ruiz va électriser le plateau de "Basique, le concert" vendredi 22 novembre 2024 sur France 2

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 22 novembre 2024 à 22:50, "Basique, le concert" qui accueille Olivia Ruiz pour une rencontre en toute intimité avec l'artiste lors d'une performance immersive dans une scénographie unique.

Olivia Ruiz a signé son retour musical en mars. Après huit ans d’absence, l’interprète de La Femme Chocolat nous a livré son sixième album studio : La Réplique. Elle revendique sa singularité. Plus libre que jamais, Olivia Ruiz raconte ses combats à travers des titres engagés, et partage ses amours. Pour la première fois, elle lie l’espagnol à ses textes. La chanteuse au timbre remarquable honore ses racines avec des rythmes latins, et y mêle des sonorités électro, pour un mélange dansant et incisif.

Olivia Ruiz, c’est plus de 20 ans de carrière. À la fois chanteuse, actrice et romancière, elle rayonne sur tous les plans. L'auteure-compositrice-interprète compte parmi les grands noms de la chanson française, avec 4 Victoires de la musique à son actif, et des albums certifiés, or, platine et diamant. À l’affiche de nombreux festivals cet été, elle poursuit sur cette lancée, en tournée dans toute la France. Sur scène, ses titres prennent vie sous nos yeux : Olivia danse, les mots se mettent en mouvement. Pour notre plus grand plaisir, le Réplique Tour fait une halte sur le plateau de Basique, le concert !

Pendant plus d’une heure de show, laissez-vous porter par les histoires d’une conteuse habile. Pour vous, Olivia Ruiz interprétera ses plus grands tubes. Au programme, Elle panique, J'traîne des pieds ou encore Les crêpes aux champignons, mais aussi des morceaux tirés de son dernier album, comme Le Sel, qui s'adresse à son fils. Le lead single, La Réplique, clôt le spectacle dans un final surprenant et explosif.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Olivia Ruiz et ses musiciens évolueront au sein d’une mise en scène qui lie poésie et pétillance. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.