Nouvelle édition de "La Fête de la chanson à l'orientale" le 22 novembre sur France 3, les artistes présents

À l'approche des fêtes de fin d'année, Laury Thilleman et André Manoukian vous offriront, vendredi 22 novembre 2024 à 21:05 sur France 3, une parenthèse musicale sous le ciel au Marocain avec un nouveau show festif et ensoleillé !

Après deux éditions à Marrakech, les stars de la scène française et internationale posent leurs valises à Tanger pour vous offrir une fête inoubliable !

Sous un ciel étoilé, le plateau accueille les artistes pour des duos inédits, et des reprises des plus grands tubes de variétés accompagnés par trois orchestres, réunis exceptionnellement pour ce grand moment de partage : oriental, symphonique et pop.

Les stars vous emmènent dans les rues de la vieille ville et dans ses environs : le cap Spartel, ce grand phare dominant l'océan, la casbah et ses dédales blanchis à la chaux, l’entre-deux mers, là où l'Atlantique rencontre la Méditerranée, Assyla, la ville bleue, des décors féeriques au cœur desquels Khaled, Dany Brillant ou encore Chico et les Gypsies se promènent avant de chanter face à la mer pour encore plus de rêve et d’évasion.

Une soirée de tubes : Gilbert Montagné enflamme le plateau avec On va s’aimer, Enrico Macias s'entoure de Chico et les Gypsies pour une version flamenco de L'Oriental. Faudel fait son retour avec Tellement je t’aime, son tube qui a marqué les mémoires, et Anguun rend hommage à Françoise Hardy en reprenant à l’orientale son titre culte : Mon amie la rose.

Des reprises inédites en duo ou en solo avec toute la beauté de la musique orientale !

Avec : Chico et les Gypsies, Enrico Macias, Chimène Badi, Gilbert Montagné, Khaled, Ycare, Mimaa, Faudel, Dany Brillant, Anguun, Anne Sila, Symon, Augustin Galiana, Ouidad, Salomé de Bahia, Amadou & Mariam.