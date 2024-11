Le concert "Birds on a Wire - Le chant des oiseaux" diffusé sur Culturebox jeudi 7 novembre 2024

Jeudi 7 novembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Birds on a Wire - Le chant des oiseaux", un concert en collaboration artistique avec Michael Smith.

Dix ans après leur tout premier concert (dans l’auditorium de la Philharmonie), Dom La Nena et Rosemary Standley reviennent sur la scène de la grande salle Pierre-Boulez pour un concert anniversaire exceptionnel.

Le duo formé par Rosemary Standley et Dom La Nena fête ses dix ans avec un mélange de leurs chansons signature et de nouvelles reprises, pour certaines dans une version avec chœur de jeunes filles.

La voix a toujours été au centre de leurs préoccupations : c’est l’instrument principal de Rosemary Standley depuis son enfance, et elle y fait preuve d’une véritable plasticité artistique, amenant sa patte et son timbre unique dans ses diverses collaborations (dont de nombreuses années avec le groupe Moriarty).

Dom La Nena, quant à elle, est d’abord violoncelliste, mais elle mêle son timbre clair à ses compositions depuis son premier album en 2013, et elle est actuellement considérée comme l’une des plus grandes chanteuses actuelles d’Amérique latine.

Ces deux artistes au carrefour de la musique classique, de la folk, du rock et des musiques du monde collaborent pour cette tournée avec l’arrangeur Mike Smith (Gorillaz, Blur, Damon Albarn, The Good, The Bad and the Queen).

Lors de ce concert, elles sont accompagnées par la Maîtrise de Radio France dirigée par Morgan Jourdain.