"La France a un incroyable talent" mercredi 13 novembre 2024 : épisode 4, les auditions continuent sur M6 (vidéo)

Mercredi 13 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 4ème soirée des auditions de la 19ème saison de "La France a un incroyable talent".

La 4ème soirée d’auditions de “La France a un Incroyable Talent” s’annonce riche en émotions et en surprises, avec des artistes aux talents variés qui vont tout donner pour impressionner aussi bien le jury que le public.

Au programme de cette soirée : imitateur, danseurs, poètes, chanteurs, acrobates, performeurs de l’extrême….

Chaque talent se battra pour obtenir une place en quart de finale et, pourquoi pas, décrocher un Golden Buzzer qui garantit un passage direct en demi-finale. Des enjeux toujours plus grands !

À l’approche des quarts de finale, les places se font de plus en plus rares, et la tension monte. Les candidats savent qu’ils doivent se surpasser pour marquer les esprits et se faire remarquer.

Ce sera une soirée pleine d’audace et de créativité

Voici un avant-goût des performances proposées :

The Brats Killers

Troupe de danseurs hip-hop originaire de Marseille, composée de jeunes talents âgés de 11 à 33 ans, cette équipe dynamique est reconnue pour ses performances énergiques et son style unique, ancré dans la culture hip-hop. Aujourd’hui, avec Les Brats Killers, ils ont un palmarès impressionnant : champions de France et d’Europe, ils se préparent à représenter leur talent au championnat du monde. Avec leur énergie débordante et leur hommage aux années 90, vont-ils réussir à franchir cette première étape des auditions et impressionner le jury ?

PietroBboy2Rue



Un athlète et artiste de street workout exceptionnel, qui transcende les limites physiques malgré une malformation congénitale. Diagnostiqué dès la naissance comme incapable de s’asseoir seul, il a défait tous les pronostics médicaux grâce à sa détermination et à son amour pour le mouvement. En tant que pratiquant de street workout, Pietro a su non seulement surmonter son handicap, mais aussi exceller dans des disciplines extrêmement exigeantes sur le plan physique. Sa force mentale et sa persévérance lui ont permis de se réinventer à travers la culture urbaine, où il combine agilité, force et créativité. Malgré les défis physiques qu’il a surmontés, impressionnera-t-il les juges avec sa performance unique ?

Julien Schmidt

Un humoriste qui se spécialise dans l’imitation drôle et originale de personnes emblématiques de sa vie. Ses personnages, tels que Bernard François, sosie de Claude François, Mamie Janou, et la mobylette de Claude François, apportent une touche unique à ses performances. En choisissant d’imiter des figures célèbres ou inconnues, Julien réussit à surprendre et à amuser son auditoire avec son humour décalé et sa créativité. Ses imitations, bien qu’inhabituelles, montrent son talent pour donner vie à des personnages souvent oubliés, tout en les rendant hilarants ou pas. Saura-t-il séduire les juges et le public ?

Gabriel Geoo

Créateur de contenus, âgé de 23 ans et originaire de Limoges, il est spécialisé dans la géolocalisation à partir d’images Google. Depuis quatre ans, il développe sa passion pour le voyage et la découverte, captivant son audience avec des contenus attractifs et originaux. Sa méthode unique lui permet d’explorer le monde de manière créative, en utilisant des images pour faire découvrir des lieux insolites et des destinations fascinantes. Avec un style engageant et dynamique, Gabriel nous invite à voyager à travers ses yeux, transformant chaque image en une nouvelle aventure. Saura-t-il impressionner les juges et le public avec son contenu ?

Just Vox

Un groupe vocal a cappella, âgés de 28 à 32 ans. Formé il y a trois ans, ce groupe se distingue par sa capacité à mélanger le beatbox et le chant, créant ainsi une harmonie unique et envoûtante. Leur musique est empreinte de sincérité et de beauté, et chaque performance est chargée d’émotion. Avec une humilité touchante, Just Vox sait comment capter l’attention de son public, offrant une expérience musicale pure et authentique. Leur approche artistique se caractérise par une intelligence créative et une fraîcheur qui résonne dans chaque note. Saura-t-il conquérir les juges et le public avec leur talent exceptionnel ?

Aleksandr Batuev

Un contorsionniste de 33 ans, dont le numéro se distingue par son aspect graphique. Alliant danse contemporaine, acrobatie et contorsion, il crée des performances qui ressemblent à des sculptures humaines vivantes. Son style apaisant et la fluidité de ses mouvements, offre une expérience unique et émouvante. Parviendra-t-il à émerveiller les juges et le public ?

Autre moment fort de l'émission : cette jeune chanteuse reprend "Rêver" de Mylène Farmer et impressionne le jury !