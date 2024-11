"La boîte à secrets" bientôt de retour, voici les prochains invités qui seront reçus par Faustine Bollaert sur France 3

"La boîte à secrets" sera bientôt de retour sur France 3, voici les invités qui seront reçus par Faustine Bollaert dans les deux prochains numéros qui seront tournés à la fin du mois de novembre.

Dans "La boîte à secrets", Faustine Bollaert accueille trois personnalités pour une soirée toujours plus festive et émouvante.

Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches !

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, et tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère, ainsi que des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations sont au menu de chaque émission.

Faustine Bollaert tournera les 26 & 26 novembre prochains deux numéros de "La boite à secrets" et recevra Michel Fugain, Lara Fabian, Théo Curin ainsi que Thomas Dutronc, Denise Fabre, Jérémy Frérot.

Ces deux numéros seront diffusés très prochainement sur France 3.