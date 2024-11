"Taratata 100 % live" vendredi 15 novembre sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 15 novembre à 22.50 sur France 2, Nagui vous proposera de découvrir un nouveau numéro de "Taratata 100%" live. Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

"Taratata 100% live" célèbre la musique live dans toute sa diversité. La prochaine émission ne va pas déroger à la règle avec une soirée musicale mémorable qui laissera la place belle aux rencontres artistiques.

La star internationale Mika ouvrira le show avec son célèbre tube Lollipop, jamais vu à la télé, dans une version très festive accompagnée d’une chorale. Il enchaînera avec l’entraînant C'est la vie, issu de son dernier opus Que ta tête fleurisse toujours, album aussi joyeux qu’intime, touchant et dansant.

Les guitaristes -M- et Thibault Cauvin se sont associés pour un voyage instrumental inédit avec l’album L’Heure Miroir. Actuellement en tournée, ils ont créé un medley spécialement pour Taratata. Au programme : Qui de nous deux et Je dis aime, deux titres phares de -M-, Les mots bleus de Christophe et le surprenant morceau instrumental 13:31. La magie de cette rencontre, entre rock électrique et guitare classique, promet un moment inoubliable.

Ayo, avec sa voix soul et engagée, rejoindra le duo pour revisiter J'ai deux amours de Joséphine Baker façon Sodade de Cesaria Evora. Elle interprétera également son titre puissant Money Love, un plaidoyer contre l’injustice sociale.

Après un premier album sorti en 2018, c’est le retour du rappeur Gringe, connu pour ses textes profonds, introspectifs et sincères. Pour Taratata, il interprétera Effet de surplomb, extrait d’Hypersensible, son prochain album à paraître, qui aborde l’absurdité du monde. L’occasion une nouvelle fois d’adresser un joli message d’amour et de soutien à Thibault, son petit frère atteint de schizophrénie, avec qui il a coécrit ce titre.

Actuellement en tournée dans toute la France, Olivia Ruiz, artiste engagée « poétiquement », interprétera À toi, hymne à la tolérance à l'opposé de la tentation du repli sur soi, extrait de son dernier album La Réplique.

Elle sera rejointe par Solann, l’une des révélations françaises de ces derniers mois, pour un duo mémorable sur Qu'est-ce que t'es belle, le titre intemporel de Catherine Ringer et Marc Lavoine.

Enfin, l’Ougandais Jon Muq chantera Runaway, extrait de son premier album Flying Away qui mêle mélodies africaines, soul et folk électroacoustique et raconte son périple entre l’Ouganda et les États-Unis, sa terre d’adoption. Il clôturera la soirée avec une émouvante reprise de Wonderful Tonight d’Eric Clapton.

Chaque artiste partagera des moments de confidences avec Nagui à travers des interviews intimes, avant de livrer des performances acoustiques qui permettront au public de (re)découvrir des chansons dans une atmosphère différente mais toujours authentique.