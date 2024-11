"Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel" : le ballet « Daphnis et Chloé » de Maurice Ravel sur Culturebox mardi 26 novembre

Mardi 26 novembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel" qui proposera le ballet « Daphnis et Chloé » de Maurice Ravel.

Pianiste, compositeur, improvisateur, passeur surdoué, pédagogue passionné, Jean-François Zygel n’a pas son pareil pour décortiquer les chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, et, surtout, les faire aimer de tous, en faisant entendre ce qu’on n’avait peut-être encore jamais perçu ni compris.

Au programme de cette nouvelle Clef de l’orchestre, l’extraordinaire ballet Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, une œuvre luxuriante unissant un orchestre aux mille sonorités à la puissance d’un grand chœur. Ce chœur ne chante aucune parole, il est traité comme un groupe supplémentaire dans l’orchestre, à côté des cordes, des bois, des cuivres et des percussions.

C’est au Théâtre du Châtelet, à Paris, que ce chef-d’œuvre est représenté pour la première fois en 1912, juste avant la Première Guerre mondiale.

Ravel s’autorise toutes les audaces et les raffinements dans son Daphnis, sa composition la plus développée, la plus riche, la plus fournie. On sort de la salle de concert pour se retrouver à Lesbos, île grecque qui abrite les fabuleuses amours de Daphnis et Chloé.

Pas à pas, Jean-François Zygel nous révèle les thèmes, les mélodies, les rythmes et toute la construction d’une œuvre qui célèbre les noces intimes de la danse et de la musique, ce que résume parfaitement le sous-titre donné par Ravel à sa partition : « Symphonie chorégraphique en 3 parties ».

Avec l’Orchestre philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France.

Cheffe de chœur Karine Locatelli

Direction musicale Adrien Perruchon.