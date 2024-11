"La France a un incroyable talent" mercredi 27 novembre 2024 : épisode 6, les dernières auditions sur M6 (vidéo)

Mercredi 27 novembre 2024 à 21:10, Karine Le Marchand vous proposera de suivre sur M6 la 6ème et dernière soirée des auditions de la 19ème saison de "La France a un incroyable talent".

Mercredi soir, dernier round pour franchir l’ultime étape des auditions et accéder aux délibérations du jury en vue des quarts de finale.

Les projecteurs sont braqués sur cette dernière soirée pleine de tension : avec un seul Golden Buzzer restant, chaque candidat sait qu’il pourrait accéder directement aux demi-finales et sauter l’étape des quarts.

La compétition monte d’un cran, et le public peut s’attendre à une soirée intense, où tout peut basculer.

Focus sur les talents qui vont tout donner pour convaincre le jury :

Jean-Baptiste

Diagnostiqué avec le syndrome de Gilles de la Tourette, Jean-Baptiste a trouvé dans le chant une libération totale, un moment où tout s’efface, même les symptômes. Pour son audition, il ose interpréter l’une de ses propres compositions, un acte de courage qui pourrait bien lui valoir une place en quarts de finale, voire le Golden Buzzer. Convaincra-t-il le jury avec cette sincérité vibrante ?

Les Angoissés

Ils sont drôles, atypiques et... angoissés ! Ce duo enchaîne humour et musique dans un numéro où le trac est presque un personnage à part entière. Leur énergie et leur audace suffiront-elles à convaincre le jury malgré leur nervosité ? Ils sont prêts à tout pour transformer leurs angoisses en éclats de rire.

Lucky

Depuis ses 6 ans, Lucky fait des prouesses sur le dancefloor, et sa passion pour le breakdance l’a conduit à de nombreuses victoires, dont le premier championnat de France de breaking en 2021. Mais mercredi soir, c’est bien plus qu’un titre qu’il vise : il veut marquer l’histoire de « La France a un incroyable talent ». Après plusieurs saisons à tenter sa chance, il a enfin l’opportunité de prouver qu’il mérite une place parmi les plus grands talents de France. Arrivera-t-il à enflammer la scène et captiver les juges ?

The Psaumes

Rivaux devenus partenaires, ce duo mêle basketball et flex dans une performance unique. Ils proposent des figures audacieuses et visuellement marquantes, jamais vues dans l’émission. Avec leur approche originale et artistique, réussirontils à impressionner et à surprendre les juges ?

Gabriel Vuitton

Magicien et créateur de contenu, Gabriel a une mission personnelle ce soir : rendre hommage à son grand-père. Passionné de magie depuis ses 8 ans, il a concocté un numéro qui mêle illusion et manipulation, espérant captiver le jury avec un tour surprenant. Sa prestation saura-t-elle séduire assez pour une place en quart de finale ?

Samsjump

Sammy a connu des années difficiles, marquées par l’obésité et le harcèlement, jusqu’à ce que la corde à sauter change sa vie. Après avoir perdu 38 kilos en un an grâce à cette discipline, il maîtrise aujourd’hui des performances de haut niveau, qu’il souhaite partager pour inspirer d’autres personnes en quête de transformation. Mercredi soir, il va se battre pour prouver au jury que son talent et sa détermination méritent une place en quarts de finale. Parviendra-t-il à faire vibrer le public et à marquer les esprits ?

Shadow Ace

Élevé dans un milieu modeste sans électricité, ce jeune artiste philippin a découvert l’ombromanie à la lueur des bougies. Mercredi soir, il va transformer la scène de « La France a un incroyable talent » en un théâtre d’ombres captivant, ressuscitant des figures iconiques comme Shakira ou Michael Jackson dans une mise en scène moderne et surprenante. Shadow Ace a mis tout son coeur dans cette prestation unique, espérant obtenir la reconnaissance du jury.

Mercredi soir, les candidats n’auront plus rien à perdre et tout à gagner... Qui atteindra les quarts de finale ? Qui repartira avec l’ultime golden buzzer ?

Soyez au rendez-vous pour une soirée de talent, de passion et de surprises...