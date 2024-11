2ème numéro de "10 sur 10 combien tu te mets ?" vendredi 29 novembre 2024 sur TF1, les invités d'Arthur (vidéo)

Vendredi 29 novembre 2024 à 21:10, TF1 diffusera le second numéro de "10 sur 10 combien tu te mets ?", un quiz d'un nouveau genre dans lequel Arthur va tester la culture générale de 10 célébrités.

Dans "10 sur 10", répondre correctement aux questions ne suffit pas ! Les candidats doivent aussi autoévaluer leurs connaissances sur une échelle de 1 à 10. Les questions du palier 1 correspondant au niveau CP et celles du palier 10 à un niveau universitaire. Plus le niveau qu’ils choisissent est élevé, plus ils peuvent gagner de points.

Alors qui va se croire plus malin qu’il ne l’est et prendre tous les risques pour l’emporter ? Qui va, au contraire, se sous-estimer et jouer la sécurité ?

Pour gagner, nos 10 célébrités devront faire preuve de stratégie dans un jeu qui va les rendre complètement fous !

Et pour cette soirée, Arthur jouera avec les nerfs de Valérie Damidot, Frank Leboeuf, Jean-Luc Lemoine, Elie Semoun, Laurie Peret, Chris Marques, Bruno Guillon, Sandrine Quétier, Florent Peyre et Chantal Ladesou.

Ils s’affronteront lors de trois manches et une finale. Questions à choix multiples, réponses en images ou épreuve de rapidité, chacune de ces manches se jouera de manière différente. A chaque étape des candidats seront éliminés. Les deux derniers s’affronteront lors d’une finale à couper le souffle !

Alors qui sera le numéro 10 de cette grande soirée ?