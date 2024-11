« Ma femme et moi » : le spectacle de Roland Magdane rediffusé sur C8 vendredi 29 novembre 2024

Vendredi 29 novembre 2024 à 21:20, C8 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle « Ma femme et moi » de Roland Magdane dans lequel l'humoriste nous raconte la folie de sa vie conjugale !

La rencontre avec sa femme et la panique de sa nuit de noces ! Un week-end romantique qui tourne au cauchemar ! Un anniversaire de mariage surréaliste avec le Pape ! Un contrôle de gendarmerie pendant lequel il sera dénoncé par sa propre femme pour excès de vitesse !

90 minutes de folie pure pendant lesquelles vous rirez à gorge déployée de voir Roland Magdane se débattre face à un monde hostile !

Après « Ma femme et moi »… Une fois de plus vous comprendrez pourquoi d’année en année Roland Magdane devient de plus en plus fou, et pourquoi nous aussi, d’année en année… nous devenons de plus en plus fou… de lui...